Trois ans de prison dont un an ferme pour deux jeunes de 21 ans, condamnés hier en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d?Argentan... Dans la nuit du 7 au 8 juillet , à Flers, ils avaient séquestré et roué de coups un homme qu?ils rendaient responsable du cambriolage de l?appartement de l?un des deux, voisin de pallier et ami ! Ils sont aussi condamnés à ne plus réapparaître dans l?Orne

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire