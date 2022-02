Rouen. Douze véhicules incendiés en une nuit sur les hauts de Rouen

Il était près de 4h du matin ce mercredi 22 février lorsque les policiers ont été alertés via le 17 qu'un véhicule était en feu sur les hauteurs de Rouen (Seine-Maritime). Très vite, ils interviennent rue Charles Cros et repèrent effectivement un véhicule en flammes. À côté, une autre voiture a une de ses fenêtres ouverte avec une bouteille d'alcool sur un siège. Un des policiers déplace alors le véhicule pour éviter qu'il ne s'embrase à son tour.

12 voitures brûlées

Quelques minutes plus tard, les policiers sont informés que d'autres véhicules sont en feu quelques centaines de mètres plus loin, dans la rue Galilée. Sur place, ils découvrent quatre voitures en feu et sept autres qui sont petit à petit gagnées par la propagation des flammes. En tout, ce sont donc douze véhicules qui ont brûlé en une seule nuit. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale. Par ailleurs, la police va renforcer sa présence dans le quartier avec plus de patrouilles.

