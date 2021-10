PSG / Légia de Varsovie ce soir 19h à Alençon...

Sport foot... le stade Jacques Fould se prépare à accueillir ce soir, 19h, la rencontre PSG / Légia de Varsovie... l?affiche est présentée par l? USA 61 d?alençon...

Un match de préparation du PSG avant la reprise du championnat, face à un club polonais, de niveau européen ! Plusieurs fois champion de Pologne, finaliste de la coupe de la ligue, plusieurs fois aussi dans le carré final de la ligue des champions.... un grand club donc ! ....

Une rencontre qui sera surveillée... une centaine de supporteurs parisiens annoncés... ils ne sont pas fichés pour des actions violentes dans les stades, mais pour parer à l?éventuelle venue de groupes plus supporteurs de la violence que du foot, les mesures de sécurité ont été prises !



?et attention, en raison de ce match : circulation interdite dès 13h : Avenue Chanteloup et Rue Pierre de Coubertin à Alençon.



Et en match amical de préparation :

Aujourd?hui, Caen joue contre Boulogne, équipe de Ligue 2, à 19h, à Granville.

