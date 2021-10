Foot, championnat d'Europe des moins de 19 ans... La France affrontera en demi-finale la Croatie... l'autre demi-finale opposera l'Espagne à l' Angleterre

Football

Championnat d?Europe des moins de 19 ans,



La France fait un nul 1 partout face à l? Angleterre

L? Espagne bat l?Italie 3 à 0

L?Autriche s?impose 1 à 0 face aux Pays Bas 0

Et la Croatie écrase le Portugal 5 à 0 !



Les bleus rencontreront en demi-finale la Croatie demain à Caen.... la seconde demi-finale opposera l?Espagne à l?Angleterre ....



Les Matchs amicaux de préparation à la reprise du championnat de foot?



A Alençon, le PSG (L1) à fait un nul 2 partout face au Légia de Varsovie au stade Jacques Fould devant 1 200 spectateurs?.



Caen (L1) et Boulogne équipe de (L2) ont fait un match nul 2 partout



Laval (L2)s?impose face à Créteil équipe de nationale 2 à 1 !



Le Mans (L2) a fait un nul, 1 partout face à Clermont Ferrand (L2)





Tour de France cycliste.... Alberto Contador remporte pour la 3ème fois ce tour.... nos régionaux .... L?ornais Anthony Geslin termine 146ème.... le coureur victime d?un lourde chute en début de 3ème semaine, a été à la peine le reste de la course... Les manchots Amael Moinard termine 70ème... et Lloyd Mondory 118ème .

