Des décibels et une belle fête, ce week-end à Briouze ?.pour la 15ème édition d?Art Sonic? avec Normandie fm?.. Quelques 13 000 festivaliers? 12 000 attendus, pour écouter et voir, Olivia Ruiz, Babylon Circus, Sépultura, la Ruda ou le set électro et visuel de Chinese Man?.

La prochaine édtion d?Art Sonic se déroulera les 22 et 23 juillet 2011 !

