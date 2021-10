Des éclaircies se développeront cet après midi après le morcellement de la couverture nuageuse matinale... T° de 16 à 27°

Météo France relevait ce matin des T° très douces... 17°2 à Argentan, 16°9 à Alençon, 16°5 à Flers et Mortagne au Perche, 16°3 à L?Aigle.....



Ce matin, le temps est souvent très nuageux dans une atmosphère douce, grise et brumeuse. Quelques bruines éparses demeurent possibles ici ou là. Ensuite, au fil des heures, nous retrouvons des éclaircies à la mi-journée et en début d'après-midi. Les températures sont agréables, de 24 à 27 degrés

