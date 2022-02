Quid d'un aller-retour en Inde pour moins de 20€? À deux pas de la place du Vieux Marché, Le Kashemir vous ouvre ses portes et vous offre une immersion complète dans les contrées indiennes.

En ce rude mois de février, un peu de chaleur et d'exotisme ne serait pas de refus. Mazel tov, le Kashemir est là pour vous offrir un air de vacances. En poussant les portes du restaurant, on y découvre des couleurs vives, des odeurs d'épices, et un personnel avec le sourire jusqu'aux oreilles.

Entre le cheese naan et le poulet tandori, le coeur balance

Quand vient le moment de choisir notre plat, on se dirige vers une valeur sûre: le Butter Chicken, un poulet tandoori à 11,50€ qui ravira vos papilles, mais aussi vos yeux, avec sa belle couleur rose. Bon point pour le Kashemir: on peut demander au chef un plat plus ou moins épicé. Notre palais fragile nous en remercie encore. Pour accompagner ce plat, une petite merveille, le cheese nan maison (2€). Une fois que vous y aurez goûté, vous aurez du mal à vous arrêter! Gardez pourtant un peu de place pour le dessert, notamment pour le Halwa, un dessert traditionnel indien à base de semoule et de noix de cajou. Plusieurs jours après, on en rêve encore.

13 rue Anatole France, 76000 Rouen. Tél. 02 35 71 85 89

A LIRE AUSSI.

Au Sichuan, les têtes de lapin régalent les gourmets

François Sarano, un plongeur-chercheur sous le charme des cachalots

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Jean-Louis Louvel, le nouveau patron du Stade Rouennais Rugby, se donne deux ans pour monter en Pro D2