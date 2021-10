Retour du soleil après un début de matinée sous les nuages... T° de 16 à 24°

Météo France relevait ce matin un maximum de 17°3 à Alençon, 17° à Argentan, 16°5 à Flers et Mortagne au Perche... 16°4 à L?Aigle !



La zone nuageuse qui survole actuellement nos régions donne quelques crachins passagers ici et là.... en matinée, le soleil reviendra par le Pays de Flers.... il s?imposera partout avant la fin de cette matinée.... Nous retrouvons donc un temps lumineux et agréable pour cet après-midi et la soirée. Les températures sont sans excès, comprises entre 22 et 24 degrés

