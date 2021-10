Les chiffres du chômage dans la région : baisse de 1.3 % en juin

Les chiffres du chômage en Basse-Normandie à la baisse ! .... Le nombre de demandeurs d?emplois, en catégorie A, ceux qui n?ont excercés aucune activité, s?élève à 56 700 fin juin... c?est une diminution de 1.3 % par rapport au mois dernier... la baisse en France métropolitaine est moins franche, moins 0.3% ....

Le nombre de demandeurs d?emplois est en baisse dans les 3 départements bas-normands en juin... moins 2.5 % dans l?Orne... moins 1.9 % dans la Manche et moins 0.5 % dans le Calvados..... Dans la région, sur ces douze derniers mois, la hausse du nombre de personnes privées d?activités est en hausse de 4.2 % !



Pour les autres catégories, les personnes ayant une activité réduite.... leur nombre augmente de 1 % dans la région.... sur ces 12 derniers mois, la hausse atteint dans cette catégorie, 7.6 % selon les chiffres de la Direction Régionale du Travail et de l?Emploi, et de Pôle Emploi .....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire