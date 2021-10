APPEL A TEMOIN - un homme de 82 ans signalé disparu à Torchamp près de Domfront

D'importants moyens de gendarmerie sont actuellement engagés sur la commune de Torchamp dans le cadre de la disparition inquiétante d'une personne âgée. Toute personne ayant rencontrée depuis, hier, mercredi, à 14 heures et ce jour un homme âgé de 82 ans, vêtu d'un pantalon de travail bleu, d'une veste en toile noire, porteur d'une casquette grise, chaussé de pantoufles type Charentaise et utilisant un bâton comme canne sur Torchamp et ses environs est invité à entrer en contact avec la brigade de gendarmerie de Domfront au numéro 02.33.14.03.48

