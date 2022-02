Rouen. Rouen : huit interpellations après un nouveau rassemblement en soutien à Théo

Débris de verre, gaz lacrymogène, projectiles et gyrophares. Une nouvelle fois, c'est ce dont les passants et les habitants du quartier Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime) se souviendront après un nouveau rassemblement contre les violences policières. Vendredi 17 février 2017, un peu plus d'une centaine de personnes avait répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux, deux jours après un premier rendez-vous qui avait dégénéré.

Le calme avant la tempête

Pourtant, le rassemblement avait commencé dans le calme. À l'initiative de l'association Palestine Rouen Lutte Intifada 76, un "micro-ouvert" était à la disposition de tous ceux qui voulaient témoigner de violences policières. La représentante de l'association a multiplié les appels au calme et milité pour "une autre façon de protester, avec nos cerveaux".

Mais rapidement, certains individus ont commencé à dégrader des fenêtres, des poubelles ou encore un arrêt de bus dans le quartier. Les CRS ont alors répondu avec de nombreux lancers de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule.

Au total, huit interpellations ont lieu.

A LIRE AUSSI.

Affaire Théo: heurts entre manifestants et policiers à Paris

Aulnay-sous-Bois: Théo a quitté l'hôpital

Mort d'Adama Traoré: nouvelles échauffourées à Beaumont-sur-Oise