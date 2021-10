Bison fûté en voit de toutes les couleurs pour le chassé croisé des vacanciers sur les routes

A chacun son tour ....Les uns partent... d?autres rentrent....

Traditionnel chassé croisé sur les routes ce week-end....

Dans le sens des départs, ce vendredi, est classé Rouge sur les routes de l? Ouest entre 14h et 22h... demain, la journée sera la plus difficile de l?été ! Bison Futé hisse le drapeau Noir... retour au Orange, dimanche....

Dans le sens des retours, l?indien malin, affiche le Orange, aujorud?hui et dimanche, Rouge demain.... soyez prudents....



Et sur les routes de l? Orne, les gendarmes seront présents.... une quinzaine de points de contrôles de vitesse, alcoolémie, stupéfiants et règles élémentaires de bonne conduite.... 12 personnes sont mortes sur les routes de l?Orne depuis le début de cette année !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire