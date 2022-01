Nuages bas dominants pour cette soirée, avant le retour progressif des éclaircies pour mercredi...T° de 12 à 22°

Les bancs de nuages continuent d'être bien présents en soirée et une partie de la nuit mais les éclaircies ont quand même tendance à gagner du terrain au fil des heures. Il n'est pas impossible de voir se former en fin de nuit quelques bancs de brumes.

Les températures minimales sont voisines de 12 à 14 degrés.

Le vent est faible à modéré de Sud-Ouest.



DEMAIN MERCREDI 24 AOÛT :



Après la dissipation rapide des bancs de brumes matinales, c'est un temps variable qui s'installe avec une succession de passages nuageux et d'éclaircies parfois assez belles. Nous sommes à priori à l'abri des précipitations.

Les températures maximales sont de l'ordre de 20 à 22 degrés.

Le vent reste orienté au Sud-Ouest, il est faible à modéré.

