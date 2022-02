Agrégée de lettres classiques, Sophie Etienbled a décidé il y a quelques années de se libérer de son activité d'enseignante pour se consacrer à l'écriture. Après avoir reçu de nombreuses récompenses pour ses nouvelles en France ou en Belgique depuis 2010, Sophie Etienbled donne le jour à un premier roman policier édité en septembre dernier: L'Aigle et la mouette

Drame sur l'île Lacroix

"Je réside à Bois-Guillaume, confie-t-elle, et j'ai fréquenté régulièrement l'île Lacroix pour y retrouver des amis ou pour des activités sportives. Cette île m'a toujours intrigué car c'est un territoire de l'entre-deux, ni rive gauche, ni rive droite". C'est ici que Stéphanie, protagoniste du roman se fait agresser sexuellement par trois hommes. Dix ans après, alors que le crime fait l'objet d'une prescription, Stéphanie est vengée par un mystérieux justicier qui élimine ses agresseurs un par un en suivant d'étranges rituels.

Un style honorable!

Servi par un style de qualité, ce roman dont l'intrigue est bien ficelée nous révèle peu à peu les clés nécessaires pour identifier le justicier avant le dénouement final mais nous réserve cependant la surprise du motif de ses vengeances. L'auteur parvient à faire monter la tension crescendo et à susciter une atmosphère oppressante, tant du côté de la victime traumatisée, des agresseurs talonnés par la peur que des policiers contraints à une course contre la montre.

Des protagonistes attachants

En charge de l'enquête, l'inspecteur Darras, grincheux et renfermé néanmoins apprécié par son équipe pour ses qualités policières, dénoue peu à peu cet écheveau. "On retrouve en lui plusieurs personnes de mon entourage. En suivant les conseils de ma nièce qui me disait que si les personnages des romans d'Anna Gavalda étaient si attachants c'est parce qu'on aurait plaisir à les connaître, j'ai imaginé cet inspecteur". Abandonné par sa femme, Darras est un personnage maladroit dans ses rapports humains et qui inspire malgré lui la compassion. Au cours de l'enquête, il fait la connaissance de Mélaine Soriano, cette professeur de lettres s'investit auprès des victimes d'agressions sexuelles après avoir eu à surmonter ce traumatisme. Adepte du bon mot et très cultivée, elle ne loupe pas une occasion de surprendre le commandant avec ses références mythologiques ou littéraires: "C'est un peu la caricature d'une professeure de lettres", et bien entendu, à travers le personnage de Mélaine, l'auteur reconnaît faire preuve d'autodérision.

A LIRE AUSSI.

Littérature: une rentrée d'hiver marquée par de grands retours

Rentrée littéraire: vitalité éclantante de la littérature suisse

Dédé: un vaudeville désopilant!

Polanski veut retourner aux États-Unis pour clore l'affaire de viol

Maison Blanche: Trump exploite le "scandale" des mails de Clinton