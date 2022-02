Caen. Le Tendance Live avec Madame Monsieur le 3 mars au Zénith de Caen

Couple sur scène comme dans la vie, le duo Madame Monsieur aime la pop teintée d'influences urbaines.

Madame, c'est la chanteuse Émilie Satt qui sort son premier EP en 2009, puis s'associe à François Le Xuan et Benoît Rucheton pour former le groupe V for Vertigo avec un album éponyme en 2013.

Avec Monsieur, Jean-Karl Lucas, ils collaborent avec des artistes comme La Fouine, Sindy et plus récemment Youssoupha avec qui ils chantent actuellement sur "Tournera", un hit extrait de leur premier album Tandem sorti en novembre 2016.

Madame Monsieur à découvrir sur Tendance Ouest et au Zénith de Caen, vendredi 3 mars 2017 aux côtés de nombreux autres artistes.

