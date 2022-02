Le festival se déroule sur un mois et connait deux temps forts : celui des vacances de février et de la reprise scolaire. Focus sur quelques spectacles proposés durant les deux semaines de congés.

Poésie ludique et sensible

Le weekend du 18 et 19 février sera "festif et convivial", assure Laure Rungette. Le festival a pour prélude le poétique spectacle "MoTTes". S'adressant aux enfants dès 5 ans, "MoTTes" sera présenté le samedi 18 à 15 et 19h et le dimanche 19 à 15h30. "Très visuel, plein d'humour et de poésie, il a pour thème celui de la terre et de la manipulation d'argile", présente Laure Rungette. Sans parole, "MoTTes" explore le rapport sensible à la terre. Un goûter sera proposé pour prolonger ce moment poétique et convivial.

Une histoire de marionnettes...

"Dans l'atelier" investit le théâtre de marionnettes: créé par une compagnie belge, ce spectacle distille un humour féroce. La trame repose sur une histoire de manipulation : "qui manipule qui quand on a une marionnette ? C'est drôle et fracassant", commente Laure Rungette. A l'issue des représentations de "Dans l'atelier", un atelier parents-enfants est proposé : invitant à manier la "frigolite", ce chantier artistique promet de belles réalisations de marionnettes en polystyrène (ou "frigolite" en belge!).

Trois contes autour du corps féminin

A l'occasion de la sortie de "Trois contes" de l'illustratrice Louise Duneton, le festival organise expos et atelier pour explorer le rapport du conte à la féminité. Ainsi, mercredi 22 février, un atelier d'écriture à 4 mains propose de créer une nouvelle héroïne... En partant de "Trois contes", le spectacle "Filles et soie" s'empare d'un sujet encore tabou dans la société: celui du corps de la femme dans son rapport à la séduction et au vieillissement. Une réflexion d'une grande délicatesse.

Il reste des places ! Pour réserver : 02 31 44 08 31

Du 18 février au 18 mars au Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne. Pour connaître les horaires et les tarifs: www.champexquis.com Tél. 02 31 44 08 31

