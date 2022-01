MHD et Petit Biscuit au Festival Art Sonic 2017

Les premiers noms pour le festival Art Sonic de Briouze sont tombés, et ce sont deux grosses révélations pour commencer ! Le rappeur MHD qui a explosé en 2016 avec l'afro-trap et le DJ rouennais Petit Biscuit qui, à seulement 17 ans, a déjà joué dans de très grands festivals européens l'an dernier et dont le hit Sunset Lover continue d'être joué sur les radios.

La billetterie a ouvert après cette annonce, et les 100 pass 2 jours à tarif promotionnel se sont arrachés en seulement 2 minutes ! Le tarif pré-vente, avantageux lui aussi, est actuellement en cours, au prix de 50,26€ pour le pass 2 jours. Le pass 1 jour est à 31€. Pour l'instant, les places sont uniquement disponibles sur site

Les points de vente nationaux ouvriront le 20 février. Des points de vente locaux seront ouverts mais uniquement après l'annonce complète de la programmation, prévue en mars.

Plus d'infos sur www.festival-artsonic.com