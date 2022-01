Un ciel changeant entre nuages et éclaricies pour ce jour de rentrée scolaire... T° de 10 à 19°

Météo France a relevé ce lundi matin.. 10°5 à Flers, 11°3 à Alençon et à Argentan, 11°7 à L?Aigle et à Mortagne au Perche...



Le temps est frais et changeant avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant donner quelques averses locales. Le risque d'ondées est surtout à attendre ce matin sur les reliefs du Bocage et du Pays d'Auge. Cet après-midi, le ciel sera plus lumineux avec de belles éclaircies... les températures maximales ne dépasseront pas les 18 / 19 degrés.

