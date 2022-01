Avec Going to Brazil, Patrick Mille signe son deuxième long-métrage. S'il avait choisi pour son premier film, Mauvaise fille, sorti en salle en 2012, le registre du drame, c'est cette fois une pure comédie humoristique qu'il réalise se mettant lui-même en scène dans un rôle secondaire. Convié au Pathé Docks 76 à Rouen (Seine-Maritime), il viendra défendre son film mardi 21 février 2017, accompagné par Vanessa Guide et Philippine Stindel.

Au coeur de l'action

Cette folle aventure nous entraîne aux confins du Brésil où trois jeunes femmes conviées au mariage de leur amie Katia, interprétée par Vanessa Guide, enchaînent bourdes sur bourdes. Chloé, commis de cuisine, Agathe, professeur, et sa petite soeur de 17 ans Lily (Philippine Stindel) commettent un homicide bien involontaire dès leur premier jour de leur séjour.

Elles découvrent une réalité loin d'être rose et les trois amies déchaînent sans le vouloir un tourbillon de violence. Elles sont rapidement confrontées à la guérilla urbaine et se retrouvent au coeur d'une guerre de gangs. Sans aucun soutien de leurs compatriotes, elles décident alors de prendre les choses en main.

Jeunes premières

Si Vanessa Guide interprète régulièrement des seconds rôles dans des films humoristiques à succès, tout comme Patrick Mille, la jeune et prometteuse Philippine Stindel participe ici à son second long-métrage après une interprétation très remarquée dans les Mercuriales de Virgil Vernier, un long-métrage primé.

Quant aux autres interprètes, le public aura plaisir à retrouver la pétillante et un brin provocante Alison Wheeler, fameuse Miss météo du Grand Journal, et Margot Brancilhon, héroïne du film Five d'Igor Gotesman.

Pratique. Mardi 21 février à 20h15. Pathé Docks 76. Tarifs. 5 à 11,7€. www.cinemasgaumontpathe.com

