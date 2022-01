Rouen. Seine-maritime : Un rassemblement en soutient à Théo dégénère en centre ville de Rouen

300 personnes se sont rassemblées samedi 11 février en centre ville de Rouen (Seine-Maritime), pour témoigner leur soutient à Théo ainsi que pour manifester contre la violence policière. A 16h30, les participants se réunissent sur la place de l'Hotel de ville de Rouen. Sur les banderoles et les pancartes des noms comme "Adama" ou "Rémi Fraisse" rappellent les cas de violences antérieurs. Pour Paul, 22 ans "Le cas de Théo, on ne peut pas le laisser passer. Aujourd'hui il y a une impunité totale dans la police et rien en retour du coté de la justice". Si les manifestants sont là aujourd'hui, ce n'est pas que pour Théo, mais également pour dénoncer "une violence policière qui a lieu tous les jours dans les quartiers".

Même si certains sont très engagés politiquement, d'autres participants, de tout âge, sont présents pour soutenir Théo. " On a beaucoup entendu parler de Théo aux infos, c'est quelque chose de choquant " affirme Audrey, jeune fille de 16 ans.

La manifestation dégénère

Dans la foule pacifiste, certains individus se détachent avec des slogans comme "Tout le monde déteste la police". Alors que les manifestants se mettent en marche, un petit groupe utilise des fumigènes et renverse des poubelles. Les policiers interviennent, armés de gaz lacrymogènes, aux alentours de 17h30 sur la place du 19 avril 1944 et dispersent le cortège dans l'affolement général.

