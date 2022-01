Collège de Moulin la Marche... une classe sauvée sur les 3 qui devaient être supprimées ...

Au collège André Collet de Moulin la Marche, la carte scolaire prévoyait la suppression de 3 classes ... finalement deux classes sont fermées pour cette rentrée, une de 5ème et une de 3ème... et un poste d?enseignant sur deux prévus est supprimé, en math....

On se rappelle que les parents d?élèves s?étaient mobilisés contre ces mesures avec un blocage de l?établissement le 4 avril dernier....

