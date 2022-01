Longue file d'attente pour l'ouverture de la billetterie, mardi, à la Luciole à Alençon qui programme 36 concerts jusqu'à la fin de cette année

Une longue file d?attente mardi après midi, devant la Luciole à Alençon, pour l?ouverture de la billetterie « hors abonnement » à la salle des musiques actuelles, qui programme jusqu?à la fin de l?année, entre autres, : Stromae, Cali, Hubert Félix Thiéfaine, Milow, Keren Ann et plein d?autres ? nouveauté de cette rentrée, des abonnements régionaux, annuels, communs avec les salles du Cargö à Caen, le BBC à Hérouville St-Clair et le Normandy à St-Lô .... et toujours : les « tickets solidaires » pour les spectateurs les moins fortunés, quelque soit leur âge.

?et bien sûr: Normandie FM, radio partenaire de la Luciole, vous offrira des invitations gratuite pour chaque concert programmé !

