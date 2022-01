En Normandie, il viole, "massacre" et tue sa femme : 30 ans de prison

La Cour d'assises de Rouen (Seine-Maritime) a condamné ce jeudi 9 février 2017 Allen Sotckley à 30 ans de prison, assortis d'une peine de sûreté de 20 ans, pour le meurtre et le viol avec barbarie de sa troisième femme.

Un "massacre" selon l'expert

Les faits remontent à la nuit du 4 au 5 mai 2013. Une nouvelle dispute éclate au domicile du couple, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). L'homme, âgé alors de 64 ans, avait déjà rendu son épouse aveugle à force de la battre, franchit un nouveau seuil dans la violence.

L'altercation commence vers 22h30 dans la cuisine, et le mari s'acharne. Il poursuit sa femme dans le salon et la roue de coups de pied et de poing. "Je tapais comme un dingue, comme dans un ballon de football", reconnaît-il au cours du procès qui a débuté lundi. À la barre, l'expert mandaté parlera même de "massacre".

Un "tyran domestique"

Le mari tente ensuite de sodomiser la victime avec un vase en plastique. Il la laisse inconsciente, en sang, sur le sol. Il s'allume une dernière cigarette, se sert un verre de whisky, et part se coucher. Au martin, elle était morte.

Le procès révélera également que l'homme, que l'avocat général qualifie de "tyran domestique", avait déjà violenté ses deux premières épouses, l'une pendant 12 ans, l'autre pendant 15 ans. Aucune n'avait porté plainte.

