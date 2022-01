Flamanville. Pour les anti-nucléaires, l'incident à la centrale de Flamanville révèle "une sûreté très dégradée"

EDF parle de "détonation", la préfecture évoque une "explosion". L'incident survenu jeudi 9 février 2017 à la centrale nucléaire de Flamanville (Manche) serait dû à un ventilateur. "Il s'est mis à surchauffer et cela a provoqué un dégagement de fumée et un incendie", selon Jacques Witkowski, préfet de la Manche. Cinq personnes ont été intoxiquées par la fumée.

"Une sûreté très dégradée"

L'incident, qui s'est produit dans une zone non nucléaire de la centrale, a entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°1, ce qui n'était pas arrivé depuis 7 ans. "Ce problème ne saurait être minimisé au prétexte qu'il a eu lieu dans la partie non nucléaire de l'installation" estime Sortir du Nucléaire, qui ajoute "le simple fait qu'une telle explosion ait pu se produire en salle des machines témoigne d'un entretien insuffisant ou de l'état dégradé du ventilateur en cause".

Selon l'association, d'autres incendies récents sont survenus sur des centrales françaises ces dernières semaines, ce qui démontre le vieillissement des équipements électriques sur le parc français.

"La sécurité est notre priorité" réaffirmaient les directeurs de la centrale et de l'EPR, lundi 30 janvier 2017 à l'occasion des voeux. EDF avait alors présenté des chiffres, le taux de fréquence d'accidents du travail (nombre d'accidents par million d'heures travaillées): 2,3 accidents en 2016, soit cinq ayant entraîné un arrêt de travail (8 l'année précédente).

