Foot, ligue 1, Caen défait 1 à 0 par Toulouse... Ligue 2, Laval fait un nul 0 partout à Metz, Le Mans fait aussi un nul, 1 partout à Nantes... Enduro de Bellou en Houlme, Emmanuel Véniard de Flers rem

Football

5ème journée de Ligue 1?Caen a été logiquement battu par le 3ème du championnat, Toulouse, 1 à 0? Une troisième défaite consécutive qui place Caen à la 13ème place du classement? Toulouse a marqué, à la 92ème minute, lors des arrêts de jeu? et le coach de Caen, Franck Dumas, pointe les insuffisances de son groupe...



La 6ème journée de Ligue 2

Laval est allé faire un nul 2 partout à Metz? les mayennais sont 11ème ?.

Le Mans fait également un nul, 1 partout à la Beaujoire à Nantes ?Les sarthois pointent 16ème au classement ? avec le même nombre de points que l? avant dernier?



Cfa2

Flers s?impose 3 à 2 face à Vannes?. Le but de la victoire a été inscrit à la toute dernière minute de la rencontre ....Flers est quatrième ...



Seconde journée en Division d?Honneur

Alençon s?incline 3 à 1 à Equeurdreville... Alençon, est 10ème



Sports mécaniques :



Enduro de Bellou en Houlme ... Emmanuel Véniard de Flers, fait coup double en remportant le scratch mais surtout le championnat de normandie d?enduro, devant un autre licencié de Flers, Yvan Pillu ... le club de Bellou en Houlme fêtait ici son 20ème anniversaire, entaché par le vol de plusieurs motos, dans la nuit de samedi à dimanche...



164 pilotes et des milliers de spectateurs réunis pour la 2ème édition du Supercross samedi à Alençon, avec Normandie FM, organisée par le moto club des Sources de la Ferrière Bochard?



Course à pied :

la 32ème édition de la course en relais, de Condé / Sarthe a été remporté par le trio alençonnais, Eddy Cloutier, Frédéric Dubois et Bruno Lecadre... en mixte, victoire de l?équipe de la Bayard Flers, Elodie Navarro, Lacine Ben Haddou et Sébastien Boiton.... 103 équipes participantes ...

