Hors Normandie. Saint Valentin : vos messages vous rapportent des cadeaux sur Tendance Ouest !

Mardi 14 février 2017, laissez vos messages pour la Saint-Valentin en direct sur Tendance Ouest.

Les plus beaux messages et les plus belles déclarations repartiront avec un coffret de douceurs d'une valeur de 40 € à l'occasion de la St Valentin (Craquants enrobés de chocolat, macaron amandes, assortiment de chocolats, pâte à tartiner et thé).

Envoyez vos SMS dès maintenant, tapez le code DEDI un espace et votre message au 7 11 12.

La Saint-Valentin c'est avec Tendance Ouest.

A LIRE AUSSI.

Vos sorties club ce samedi 11 février en Normandie

Slimane, Boulevard des airs, Igit, Léa Paci etc. : découvrez la programmation du Tendance Live à Caen