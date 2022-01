Tonnerre sur les sénatoriales dans l'Orne... J-P Blouet, vice président du Conseil Général, devient suppléant de J-C Lenoir, investi par l' UMP

Les élections sénatoriales, du 25 septembre prochain ... Coup de théâtre, dans l?Orne : Jean-Pierre Blouet est le suppléant de Jean-Claude Lenoir, investi par l?UMP.

« j?ai voulu ainsi montrer ma volonté de travailler avec le Conseil Général de l?Orne », explique Jean-Claude Lenoir, mais existe-t-il encore une majorité départementale dans l?Orne ? ? c?est la question que l?on va devoir se poser....Déjà, Jean-Pierre Gérondeau, l?un des conseiller généraux cette majorité départementale, a présenté sa candidature en solo pour ces sénatoriales, contre l?avis de son président?

Et cette fois-ci, c?est Jean Pierre Blouet qui devient suppléant de Jean-Claude Lenoir ? Jean Pierre Blouet : récent maire de Bagnoles de l?Orne ? mais surtout : conseiller général du canton de Juvigny, président de la commission sociale (le plus gros budget du département), vice-président du Conseil Général ? et pourtant, il semble « lâcher » Alain Lambert?

Rappelons que le président du Conseil Général, ex UMP, soutien lui pour cette sénatoriale, un autre candidat : Christophe de Ballore?Et le 25 septembre, seuls les « grands électeurs », autrement dit : les maires, conseillers généraux et quelques autres, voteront lors des 2 tours de cette élection.

