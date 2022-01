Accident de la route mortel à St-Michel Thuboeuf... Un octogénaire décédé

Accident de la route mortel lundi après midi, vers 16h30, à st-Michel Thuboeuf, près de L?Aigle, route de Chennebrun... deux véhicules sont entrés en collision... l?un des conducteurs, un octogénaire, a dû être désincarcéré... grièvement blessé, l?homme est décédé un peu plus tard à l?hôpital de L?Aigle...

Sa passagère, 81 ans, et la conductrice du second véhicule, 37 ans, ont été plus légèrement blessées...



Et puis, une demi heure plus tard, vers 17h, un tracteur agricole s?est couché, au carrefour de Macé, sur la route de Sées... son conducteur a été éjecté de l?engin... il a été grièvement blessé.

