La rentrée étudiante encore plus chère cette année...plus 3.87 % selon la Fédération des Etudiants de Basse Normandie

La rentrée étudiante toujours plus chère... Selon la Fédération des étudiants de Caen et de Basse-Normandie...le coût cette année de la rentrée universitaire s'élève à 2.212,84 euros par étudiant. Une augmentation en hausse de plus 3.87 % pour cette rentrée par rapport à l?année passée... Principale augmentation les frais liés au logement, plus 18 %... les frais d'inscriptions à l?université de Caen Basse Normandie ont augmenté de 1,72%.

