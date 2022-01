Yannick Soubien, vice pdt du Conseil Régional de Basse Normandie en charge de la formation au CFA du Bâtiment à Alençon

C?est au Cfa « bâtiment » d?Alençon, qui fera totalement peau neuve, dans un an et demi que Yannick Soubien, , est venu, mardi, dans le cadre des traditionnelles « visites de rentrée ».

L?occasion pour l?élu responsable de la formation au Conseil Régional de Basse-Normandie, de valoriser : l?apprentissage ?et l?opposition régionale UMP-centriste a profité de cette visite pour rappeler, je cite : « que le budget d?investissement de la région consacré à l?enseignement est passé de 63 à 58millions et ½ d?? ? soit une baisse de plus de 7% en 1 an ? une baisse de près de 20% concernant l?enseignement supérieur ».

