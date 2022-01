Ski: Lindsey Vonn sort, sans chuter, lors du Super-G des Mondiaux

Vonn a raté le début de la saison de Coupe du monde, en raison d'une fracture à l'humérus du bras droit. Pour sa deuxième course après son retour, elle a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), mais a reconnu qu'elle n'arrive pas à nouer sa queue-de-cheval.

Mardi dans le canton des Grisons suisses, la skieuse de Vail lauréate de 77 courses de Coupe du monde, a eu du mal avec son bâton droit et n'a pas atteint la moitié de la course avant de rater une porte, et sortir du parcours en évitant la chute.

