Internet et travail : de nouveaux télécentres dans l'Orne..

De nouveaux « télécentres » dans l?Orne ?

2 sont déjà opérationnels, à Boitron, et à Bellême ? et 1 est en finalisation à Vimoutiers.

6 sont en projet à Berd?huis, Bretoncelles, Comeaux, Coulimère, La Lande Patry et L?Aigle : ces « centres » permettent aux télétravailleurs de ne plus être totalement isolés chez eux, et de disposer de bureaux avec Internet très haut débit.

2 vagues de labellisation ont déjà été organisées en 2010 et en 2011, et un nouvel appel d?offre vient d?être lancé pour les collectivités qui souhaitent se lancer dans cette aventure, qui peut constituer un « plus » en matière d?attractivité des territoires ruraux.

