L'Agenda en Normandie : mardi 14 février

MANCHE

Ce mercredi 15 février 2017, le centre d’information du public d’EDF Flamanville vous propose de découvrir la culture du « Street art » et de vous initier au « Light Painting ». Cette technique permet de créer des œuvres éphémères en combinant des jeux de lumières. Rendez-vous dès 14h pour vous essayer à cet art éphémère en imaginant votre propre création puis en la réalisant. Cette animation est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans. Contactez le 02.33.78.70.17 pour réserver.

Samedi 18 février 2017, rendez-vous dès 14h au centre équestre d'Agon Coutainville pour la Carnaval Party. Venez fêter le carnaval avec vos poneys préférés avec au programme : animations et défilé à poney, concours de déguisement et bien sûr "Crêpes Party". Comptez 25 euros l'aprem.

CALVADOS

Ce mardi 14 février, participez à une dîner dansant de la Saint Valentin au Casino Barrière de Deauville dès 20h. Les musiques d'hier et d'aujourd'hui jouées en live par l'orchestre vous feront virevolter toute la soirée : rock'n roll, disco, salsa, madison, yéyé, tubes actuels et des années 70, 80,90... un délicieux moment à partager. Plus d'infos sur casinosbarriere.com.

Ce dimanche 19 février 2017, emmenez vos enfants à un après-midi jeux à la salle des fêtes de Tournay sur Odon. Une demi-journée pour jouer, partager, s'amuser, en famille ou entre amis ! L'association Les Partajoueurs vous propose plus de 90 jeux pour tous, et même un espace spécial pour les tous petits ! Comptez 4 euros l'entrée avec tarif dégressif pour les familles.

ORNE

Dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme dans le Perche, emmenez vos enfants à un atelier peinture animé par Diane MacGowan. C'est le mercredi matin de 11h à 12h30 pour les 6-10 ans, avec vocabulaire et chansons en anglais. Le vendredi matin de 10h à 12h30 pour les adultes avec dessin sur le thème des natures mortes. Le vendredi après-midi de 14h à 16h pour les ados 10 ans et +, avec vocabulaire et conversation en anglais. Rendez-vous à l'atelier La Mourandière à Boissy-Maugis. Plus d'infos sur toutfeutoutflamme.info.

Pour la 12ème année consécutive, l'office de tourisme du pays de Putanges en partenariat avec l'association des croqueurs de pommes du Bocage Normand organise la traditionnelle "bourse aux greffons" dans la salle de la mairie de Putanges-Pont-Ecrepin ce samedi 18 février 2017. Des greffons de plus de 120 variétés de fruits, majoritairement pommes mais aussi poires, cerises et prunes vous seront proposés. A partir de 10 heures les croqueurs de pommes vous initieront aux différentes techniques de greffage.