Le ciel encombré de nuages compacts ce mardi matin, va peu à peu s'illuminer... T° de 12 à 20°

Météo France a relevé ce mardi matin : 13°0 à Alençon, 12°8 à Argentan, 11°6 à Flers, 12°8 à L?Aigle, 12°5 à Mortagne.



Les nuages qui recouvrent notre ciel sont assez compacts. Toutefois, au fil des heures, quelques trouées seront possibles et le soleil fait quelques apparitions dans l'après-midi, rendant le temps un peu plus lumineux. Le vent faible à modéré souffle du sud-ouest. Les températures maximales atteignent 18 à 20 degrés.



ce soir et la nuit prochaine : La situation ne changera guère et le ciel restera bien chargé en nombreux nuages bas et gris. En fin de nuit, l'atmosphère sera brumeuse et les visibilités sont parfois médiocres et réduites. Le vent de sud-ouest à sud est faible, voire calme. les températures minimales sont voisines de 10 à 11 degrés.

