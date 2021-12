le ciel reste nuageux ce jeudi avec quelques averses de pluies et le développement de quelques éclaircies ... T° de 13 à 19°

Météo France a relevé ce jeudi matin 13°2 à L?Aigle, 13°5 à Mortagne 14° à Argentan et à Flers, 14°6 à Alençon,



Après le passage pluvieux de la nuit, nous conservons un ciel le plus souvent très nuageux à couvert et qui peut laisser encore échapper quelques crachins ou petites pluies faibles résiduelles : beaucoup d'humidité donc. Quelques timides éclaircies se développent au milieu d'une couche nuageuse encore dense qui donne quelques averses. Rien de très enthousiasmant ! Le vent faible à modéré hésite entre le nord-ouest et le nord. Les températures restent très basses pour la saison, ne dépassant pas 17 à 19 degrés.

Avec le soir, les averses deviennent rares avant de disparaître totalement dès le début de la nuit. Les nuages se déchirent et quelques éclaircies nocturnes permettent de voir briller le dernier quartier de lune. Avec la baisse des températures des brumes se forment et enveloppent la campagne en deuxième partie de nuit. Le vent de nord-ouest est faible voire calme. Les températures s'abaissent entre 8 à 10 degrés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire