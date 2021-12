le ciel reste instable avec des nuages, averses de pluies, parfois soutenues et de brèves, trop brèves, éclaircies... T° de 12 à 20°

Météo France a relevé ce vendredi matin.... 12° à Alençon, 12°2 à Mortagne, 12°8 à Flers, 13° à Argentan et à L?Aigle...



Sous un ciel assez nuageux, entre deux éclaircies, les averses défilent. Elles peuvent très localement s'accompagner d'un coup de tonnerre, notamment cet après-midi de la Plaine d'Alençon au Perche. Ce risque d'averse s'atténuera par le nord à partir du milieu d'après-midi.

Le vent faible à modéré de dominante nord continue à nous apporter de la fraîcheur : on attend au mieux 19 à 20 degrés aujourd'hui.





la tendance pour ce week-end... demain, temps variable... entre nuageux porteurs de rares averses et le développement de quelques éclaircies....dimanche, ciel couvert le matin, avant le retour d?éclairies un peu plus franches l?après midi !

T° stationnaires de 10 à 19°

