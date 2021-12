Ciel variable entre éclaircies et nuages porteurs de quelques averses de pluies... T° de 12 à 22°

Météo France a relevé ce mardi matin : 13°9 à Alençon, 12°5 à Argentan, 14°5 à Flers, 12°1 à L?Aigle, 12°3 à Mortagne.



Malgré quelques éclaircies, le ciel est souvent chargé et les nuages qui défilent lâchent quelques averses. Ces dernières seront, cet après-midi, parfois marquées et à la limite de l'orage, notamment du Sud-Bocage au Perche.

Les températures maximales, un peu fraîches, sont comprises entre 20 et 22 degrés.

Le vent faible s'oriente nord-ouest à nord.

