Deux ornais condamnés à 6 mois de prison ferme pour trafic d'héroïne à Montilly sur Noireau

Deux ornais de 26 et 27 ans, habitants Montilly sur Noireau, près de Flers, condamnés ce lundi, en comparution immédiate à Argentan à 6 mois de prison ferme tous les deux, dont 18 mois avec sursis pour le plus jeune, et un an avec sursis pour l?aîné... ils ont été reconnus coupable de trafic d?héroïne au cours de ces 6 derniers mois... 19 voyages ont été établis par les enquêteurs vers Rouen et Caen pour se fournir en stupéfiants... les deux hommes, ont été placés en détention à la Maison d?Arrêt de Caen ...10 autres prévenus des consommateurs seront bientôt convoqués devant la justice pour cette affaire.

