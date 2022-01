Enfants Fillon: le Sénat va transmettre des documents au parquet

La demande d'information concerne "les emplois occupés par Marie et Charles Fillon auprès de François Fillon, sénateur de la Sarthe, d'octobre 2005 à juin 2007, et la réglementation relative au statut, aux modalités d'emploi, de gestion et de rémunération de collaborateurs de sénateurs", a précisé M. Larcher.

