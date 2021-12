l' Odyssée Rose, projet sportif et humanitaire d'un jeune ornais, contre le cancer du sein, en pause

San Francisco / New-York : Florian Desdoits jette l?éponge !

« Odyssée Rose », c?est le nom du projet auquel se préparait depuis des mois, ce jeune ornais, de St Bomer les Forges ? un projet sportif et humanitaire : traverser les Etats-Unis en courant pour attirer une couverture médiatique et recueillir des dons au profit de la recherche sur le cancer du sein.

Mais : plus de départ à San Francisco début octobre : le projet est entre parenthèse ? notamment pour raisons de santé : un entrainement intensif qui a fait perdre 18kg à Florian ? tension artérielle en chute libre !

?et pour couronner le tout : un gros sponsor qui vient de faire défaut.

Mais comme le projet « Odyssée Rose » a été mené à un stade très avancé, Florian Desdoits ne renonce pas complètement : il garde espoir de peut-être pouvoir le mener à terme dès qu?il ira mieux. Florian Desdoits, très déçu, prend donc actuellement du recul ? il ne souhaite pas s?exprimer dans les médias avant la rentrée de septembre?

