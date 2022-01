La confiance dans les médias au plus bas

Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) font confiance à la radio, média jugé le plus crédible depuis plusieurs années selon ce baromètre, mais cette proportion recule (-3 points sur un an).

Parmi les sondés, 44% font confiance aux journaux, niveau le plus faible depuis 2003, 41% à la télévision, un plus bas depuis 1987, tandis qu'un quart d'entre eux (26%) font confiance à internet.

Télévision et internet sont les principaux moyens d'information: la télé pour 48% (-6 points sur un an) et internet pour 25% (+5 points).

Les chaînes d'information sont moins regardées qu'en 2016 pour "approfondir les sujets d'actualité" avec 30% d'utilisateurs, contre 44% l'année dernière.

Sur internet, les principales sources d'information sont les sites et applications de la presse écrite (28%), suivis des réseaux sociaux qui progressent (19%, +5 points sur un an).

Près des trois quarts des personnes interrogées (73%) ne font pas confiance aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles sont 60% à toujours lire le contenu d'une info avant de la partager.

Par ailleurs, l'intérêt pour l'actualité atteint son plus bas niveau depuis le début du baromètre en 1984, avec 64% des Français qui disent suivre les nouvelles avec grand intérêt (-6 points sur un an).

Les personnes interrogées ont estimé que les médias ont trop parlé l'an dernier du braquage de Kim Kardashian à Paris (62%), de l'affaire du burkini (62%) et des élections américaines (55%).

A l'inverse, elles pensent que les médias n'ont pas assez consacré de temps aux affaires de pédophilie dans l'église (43%), aux manifestations de policiers (37%) et à la Cop 22 sur le climat (32%).

Satisfecit en revanche pour la place accordée à la couverture des attentats de Nice et Bruxelles (66 et 67%) et l'annonce de la non-candidature de François Hollande (65%).

Pour plus des trois quarts des sondés (78%), le rôle des médias d'information est important pour aider les électeurs à faire leur choix pour la présidentielle et ils en attendent avant tout une info vérifiée (74%).

Ce sondage a été réalisé auprès de 1011 personnes représentatives de la population entre le 5 et le 9 janvier.

A LIRE AUSSI.

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

Qui a voté à la primaire? Des hommes, retraités, vivant en province

Comment Trump a contourné des médias hostiles pour faire passer son message

Noël 2016 : 21 % des Français comptent partir en vacances

Etats-Unis: le traditionnel "vendredi noir" bat son plein, mais en ligne