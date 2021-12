Ciel nuageux et brumeux aujourd'hui... quelques brèves éclaircies se développeront en fin d'après midi .T° de 6 à 15°

Météo France relevait ce matin.... un minimum de 5°7 à Alençon et Mortagne au Perche... 7°0 à L?Aigle, 9°8 à Flers....





Ce matin et jusqu'en milieu d'après-midi, le temps reste brumeux sous un ciel très nuageux. Quelques faibles pluies ou bruines se produisent de temps à autre... le ciel deviendra un peu plus lumineux en seconde partie de journée.... souvent nuageux et voilé il laissera par moments filtrer le soleil.



Les températures maximales sont douces pour la saison....14 / 15 degrés

