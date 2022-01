Caen. Tous les arômes sont chez Equivalenza

La boutique Equivalenza a ouvert son magasin de parfums le 10 janvier 2017 dans le centre-ville de Caen (Calvados). Des parfums pour femmes, hommes se mélangent à des produits d'ambiance pour la maison mais également des parfums pour chiens. Plus de 150 références sont proposées avec des familles olfactives allant de l'oriental au fruité.

Le client a la possibilité de choisir la taille de son flacon et de venir le remplir une fois ce dernier terminé. Plus malin et plus économique.