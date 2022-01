Rouen. Rouen : le détenu omet de réintégrer sa cellule, trois mois supplémentaires de prison 

Le 23 janvier 2017, Steve Gosselin, 28 ans, est autorisé à quitter, pour cette seule journée, l'établissement pénitentiaire dans lequel il purge sa peine et est placé en formation interne de cuisine. Mais, à l'issue de cette permission, il ne se présente pas à la Maison d'arrêt. On le recherche alors à différentes adresses, amis, et chez sa compagne qui déclare "que son ami a été très affecté par la disparition d'un parent proche et qu'il ne cesse de pleurer". Une enquête sociale montre que l'individu a connu une enfance très houleuse, des parents violents qui l'ont très tôt mis à la porte de chez eux. En outre, il souffre d'un trouble du comportement : il est hyperactif.

Évasion caractérisée

Deux jours plus tard, le prévenu se rend lui-même au Commissariat de police et reconnaît son erreur. Pour lui, c'est un oubli "Je n'ai pas prémédité ça", déclare-t-il en pleurant. Pour le Ministère Public, "L'évasion est caractérisée" et demande une peine de prison ferme. La défense de l'accusé précise : "L'enfance si difficile et la détresse du prévenu méritent de la clémence". Le Tribunal le condamne à trois mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Le père violent tabasse sa fille de 14 ans : "Mon père a dit qu'il voulait me tuer"

Mexique: le narcotrafiquant "El Chapo" extradé aux Etats-Unis

L'armée recrute, ils désertent

Calvados. Jugé pour trois délits, il écope de 23 mois de prison ferme

Calvados : un homme condamné pour injures raciales à Caen