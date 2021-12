Temps gris, humide... la douceur est remarquable 13/14° ce matin... 15 / 17° cet après midi !

La mode est au gris, couleur très tendance, pour ces prochaines 48 heures. La situation ne va guère évoluer et le temps reste gris et humide et doux...



Aujourd?hui, les nuages bas couvrent le ciel, ils peuvent donner ici ou là quelques crachins épars.



Toutefois, au cours de l? après-midi, la luminosité sera plus franche.... De timides trouées peuvent se former, ici ou là, permettant d'apercevoir un petit coin de ciel bleu, rien de plus à attendre.



Le vent faible à modéré reste orienté au Sud-Ouest. Les températures sont très douces : elles devraient atteindre 15 à 16 cet après-midi, voire très localement 17 sous un timide rayon de soleil.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire