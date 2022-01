Même si les amateurs de handball avaient de quoi se régaler en janvier avec le championnat du monde en France, qui a vu les Experts remporter leur 6e titre, les supporters du Caen Handball commençaient à trouver le temps long. Le championnat de Proligue reprend enfin ce vendredi 3 février 2017 à 20h30 pour Caen (Calvados), qui se rend à Dijon (Côte-d'Or).

"On peut assurer le maintien très vite"

Cette rencontre est loin d'être sans importance car les Bourguignons pointe actuellement à la septième position au classement, avec seulement un point de plus au compteur que Caen, dixième avec dix points. "Si on bat Dijon et que derrière on bat Limoges qui est aussi très proche de nous au classement, on aura pris une très grosse option sur le maintien", analyse le capitaine Florian Dessertenne. Lors de la dernière journée le 21 décembre dernier, Caen avait accroché le nul (25-25) face à Massy, deuxième de Proligue.

