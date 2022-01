Caen. À Colombelles, une nouvelle crèche ouverte sur la nature

Un projet pédagogique orienté vers la nature. C'est ainsi que Maud Vandewiele, l'une des codirectrices de l'association, qualifie ce lundi 30 janvier 2017, la future crèche associative "Les p'tits pieds dans l'herbe". Accueillant une dizaine d'enfants de 07h45 à 18h45 du lundi au vendredi, cette crèche unique en son genre dans le Calvados ouvrira ses portes le lundi 20 mars 2017 dans le quartier Jean Jaurès de Colombelles (Calvados).

Prioriser les activités extérieures

Inspirée de la méthode Montessori (méthode éducative basée sur le développement de l'autonomie de l'enfant), elle possède également un jardin de 126m2 ou les enfants pourront passer beaucoup plus de temps qu'à l'intérieur. "Je suis fille d'agriculteur et je passais mon temps à jouer dehors étant enfant. Maintenant que j'en ai moi-même, je suis persuadée qu'un enfant doit au maximum jouer dehors". La crèche fournira des salopettes étanches et un partenariat a été ouvert avec l'association des jardins familiaux de Colombelles qui proposera des animations "pour qu'ils puissent s'aérer et patouiller".

Une crèche aussi sociale

La structure a une vocation éminemment sociale puisqu'elle travaille en collaboration avec la Ville dans l'accueil d'enfants issus de familles en difficulté. "De plus précise-elle, nous réservons toujours une place libre pour les cas d'urgences ou de dépannages". Concrètement, un parent sans solution et pris par une urgence sérieuse pourra déposer son enfant dans cette crèche. De surcroît, trois places seront accordées aux entreprises afin de "favoriser la mixité sociale".

Le prix est fixé en fonction des revenus des parents. "Nous sommes sur les tarifs d'une crèche municipale classique".

La structure est ouverte au financement participatif, une base de collecte est disponible sur Ulule.