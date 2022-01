Les coachs de "The Voice" en mode péplum avec M.POKORA

Rebaptisés M. Pokorus, Zazix, Mikaïus et Florent Pagnum, les coachs démarrent la promotion de la nouvelle édition dans une vidéo qui les transporte à l'époque romaine.

La bande-annonce introduit le petit nouveau de la bande, M. Pokora, invité à remplacer Garou. Déjà vainqueur de la première saison de "Danse avec les stars" et coach dans la version enfant de "The Voice" l'année dernière, le chanteur aura droit à son fauteuil rouge pivotant, aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny qui rempilent pour une saison supplémentaire.

La sixième saison débutera prochainement en prime sur TF1. En 2016, c'est Slimane qui avait remporté la cinquième édition, coaché par Florent Pagny.