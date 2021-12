deux blessés dans une collision entre un poids lourd transportant du goudron liquide et une voiture à Courtomer ce vendredi midi

Une collision entre un poids lourd et une voiture à une intersection ce vendredi midi sur la RD 4, entre Courtomer et le Merlerault... le conducteur du camion et l?automobiliste ont tous les deux été blessés et transportés vers les hôpitaux d?Alençon et de L?Aigle .... Le poids lourd transportait 3 000 litres de goudron liquide... il n?a pas eu de fuite... la route a été déviée jusqu?à plus de 16h00 ce vendredi après midi, le temps de procéder au relevage du camion .....

