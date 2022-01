Alençon. Normandie : policiers et gendarmes en première ligne en cas d'attaque terroriste

Gendarmes et policiers ne sont pas là que pour verbaliser les automobilistes… Désormais dans la lutte contre les attentats, nos policiers et gendarmes affronteront les terroristes.

Fini d'attendre

Jusqu'à présent en pareille situation, leur mission était de " boucler le quartier ", notamment pour éviter que des civils soient blessés. Et devaient ensuite attendre les forces spéciales: Raid, GIGN, GIPN ou BRI.

Aller au contact

Désormais, c'est l'urgence qui prime et ce sont policiers et gendarmes locaux qui iront directement à l'affrontement avec les terroristes. Quitte à recevoir, mais seulement plus tard, l'appui des forces spéciales.

Formation intensive

Bien sûr: policiers et gendarmes s'entraînent intensivement, actuellement, pour cette nouvelle mission. Illustration dans l'Orne avec Gilbert Grinstein, Directeur départemental de la sécurité publique :

